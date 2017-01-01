ВВП Казахстана в I квартале вырос на 3,4%
Валовой внутренний продукт Казахстана в I квартале т.г. вырос на 3,4% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее. Об этом 23 мая сообщил портал Ca-News.
Отмечается, что рост экономики в январе-марте т.г. вернулся к докризисным уровням 2014 г. (I квартал). После стагнации экономики в 2016 г. в январе-марте 2017 г. объем ВВП сократился на 0,1%.
Основа экономического роста в РК в т.г. – увеличение объемов товарного производства. В I квартале 2017 г. производство товаров выросло на 5,7% против увеличения на 0,1% за аналогичный период годом ранее.
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