Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 108

Южная Корея отменила тендер по закупке кукурузы

По сообщениям операторов рынка, южнокорейская компания Feed Leaders' Committee (FLC) отклонила все предложения участников тендера на закупку 63 тыс. тонн кукурузы с поставкой до 30 октября т.г. по причине слишком высоких цен предложения зерновой.

Как уточняется, наименьшая цена предложения составила $189,75 за тонну C&F, тогда как компания планировала совершить закупку по цене на уровне $180 за тонну C&F.

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