Агроновости

16:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 116

Казахстан: объем производства растительных масел в апреле стал рекордным для данного месяца

Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, в апреле 2017 г. в стране было произведено 27,3 тыс. тонн растительных масел, что является максимальным показателем для данного месяца. При этом уточняется, что 78% указанного объема составило подсолнечное масло (рафинированное и нерафинированное) - 21,4 тыс. тонн.

Объем производства соевого масла в апреле также стал рекордным для данного месяца - 1,8 тыс. тонн. Вместе с тем, производство казахстанского рапсового масла в отчетном месяце значительно сократилось и составило всего 0,7 тыс. тонн (-50% относительно показателя марта т.г. и -64% - апреля 2016 г.).

Производство льняного масла в отчетном месяце составило 1,9 тыс. тонн, что на 26% меньше объема, произведенного в марте 2017 г., и на 18% - показателя за апрель 2016 г.

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