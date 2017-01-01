В Украине сохраняется тенденция роста цен на рисовую крупу
Согласно данным ИА «АПК-Информ», в течение последних 2 недель в большинстве регионов Украины сохраняется повышательный ценовой тренд в сегменте рисовой крупы, что обусловлено конъюнктурой рынка сырья.
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