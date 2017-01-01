Агроновости

17:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

Украинские аграрии засеяли яровыми 95% запланированных площадей

В Украине зерновыми и зернобобовыми культурами по состоянию на 23 мая засеяно 6,908 млн. га (95% к прогнозированной площади), что на 106 тыс. га меньше показателя на аналогичную дату годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, площадь сева ранних культур составила 2,315 млн. га (98%), в т.ч. яровой пшеницы - 172 тыс. га (97%), ярового ячменя – 1,563 млн. га (95%), овса – 198 тыс. га (96%). К отчетной дате сев гороха проведен на площади 382 тыс. га (116% к прогнозу).

Кроме того, сев кукурузы на зерно к отчетной дате проведен на 4,321 млн. га (96%), гречихи – на 117 тыс. га (111%), проса – на 43 тыс. га (70%).

Также продолжается сев масличных культур: подсолнечником засеяно 5,28 млн. га (98%), соей – 1,781 тыс. га (91%).

Площадь сева сахарной свеклы к 23 мая составила 310 тыс. га (106%).

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