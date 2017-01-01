Россия будет поставлять мясо-молочную продукцию на рынки Азербайджана
Российские производители мяса и молока с 1 июня получат право на экспорт продукции в Азербайджан. Об этом 23 мая сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.
Отмечается, что страны подписали ветеринарные сертификаты на экспортируемые из РФ в Азербайджан мясо и субпродукты КРС, свиней, овец и коз, птицы.
Кроме того, разрешены поставки консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, молока и молочных продуктов, натурального меда и других продуктов пчеловодства.
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