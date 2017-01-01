Агроновости

17:36 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

Россия будет поставлять мясо-молочную продукцию на рынки Азербайджана

Российские производители мяса и молока с 1 июня получат право на экспорт продукции в Азербайджан. Об этом 23 мая сообщило ИА Интерфакс-Азербайджан.

Отмечается, что страны подписали ветеринарные сертификаты на экспортируемые из РФ в Азербайджан мясо и субпродукты КРС, свиней, овец и коз, птицы.

Кроме того, разрешены поставки консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, молока и молочных продуктов, натурального меда и других продуктов пчеловодства.

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