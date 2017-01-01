Агроновости

19:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 97

Глава Минагропрода Украины подал в отставку

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он 23 мая сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Решение министра об отставке - абсолютно природный процесс для любой европейской страны и является традиционной мировой практикой», - отметил министр.

Причинами подобного решения Т.Кутовой назвал свое желание в дальнейшем сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

Также он призвал Верховную Раду Украины удовлетворить поданное им заявление и проголосовать за его отставку.

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