В т.г. Иран планирует в 2 раза увеличить производство масличных культур
В текущем сезоне, который начался с 21 марта т.г., Иран планирует в 2 два раза увеличить объем внутреннего производства масличных культур. Об этом заявил заместитель главы Правительственной торговой корпорации Ирана Хасан Аббаси Маруфан, сообщило агентство Eranico.
«Согласно нашей оценке, производство масличных культур в т.г. продемонстрирует рост на 100% в сравнении с прошлогодним показателем и достигнет уровня 430 тыс. тонн», - сказал чиновник.
Напомним, что Минсельхоз Ирана ранее заявлял о планах в течении ближайших 10 лет достичь самообеспеченности в производстве масличных культур на уровне 70%.
Также Х.А.Маруфан сообщил, что с начала текущего сезона правительство Ирана уже закупило у местных фермеров порядка 31 тыс. тонн масличных культур на общую сумму 860 млн. риалов (более $23 млн). При этом основной объем закупок был сделан в провинциях Хузестан, Илам, Керман и Фарс.
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