Агроновости

12:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

Япония проведет очередной тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, минсельхоз Японии объявил о проведении очередного тендера на импорт 117,8 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США и Австралии.

Как уточняется, 80 тыс. тонн американской пшеницы разных сортов запланированы к поставке 21 июня - 20 июля.

Еще 37,87 тыс. тонн австралийской западной белозерной пшеницы должны быть поставлены в июле т.г.

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