Агроновости

11:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

Канада: осадки сдерживают сев яровых зерновых и масличных

Сильные дожди, прогнозируемые 24-25 мая в ведущих центрах производства сельхозкультур Канады - провинциях Саскачеван и Альберта, могут существенно затруднить дальнейшее проведение сева яровых культур в данном регионе, сообщает Reuters.

Как уточняется, осадки, выпавшие в последнее время на указанных территориях, привели к существенному переувлажнению почвы, в результате чего многие фермеры пока не приступили к проведению посевной кампании, тогда как основная часть полевых работ в западном поясе Канады обычно завершается в мае.

По мнению местных аналитиков, даже незначительные осадки в провинциях Саскачеван и Альберта в настоящее время являются нежелательными. При этом по состоянию на 16 мая сев яровых культур в Альберте выполнен на 31% от запланированных площадей, что почти в 2 раза ниже среднегодовых темпов, тогда как темпы сева в Саскачеване приближены к среднегодовым.

Кроме того, ожидаемые дожди не позволят аграриям собрать оставшуюся часть урожая канолы и пшеницы прошлого года.

Сухая погода, по прогнозу Гидрометцентра Канады, установится на указанных территориях не ранее чем через неделю.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий