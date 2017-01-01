Канада: осадки сдерживают сев яровых зерновых и масличных
Сильные дожди, прогнозируемые 24-25 мая в ведущих центрах производства сельхозкультур Канады - провинциях Саскачеван и Альберта, могут существенно затруднить дальнейшее проведение сева яровых культур в данном регионе, сообщает Reuters.
Как уточняется, осадки, выпавшие в последнее время на указанных территориях, привели к существенному переувлажнению почвы, в результате чего многие фермеры пока не приступили к проведению посевной кампании, тогда как основная часть полевых работ в западном поясе Канады обычно завершается в мае.
По мнению местных аналитиков, даже незначительные осадки в провинциях Саскачеван и Альберта в настоящее время являются нежелательными. При этом по состоянию на 16 мая сев яровых культур в Альберте выполнен на 31% от запланированных площадей, что почти в 2 раза ниже среднегодовых темпов, тогда как темпы сева в Саскачеване приближены к среднегодовым.
Кроме того, ожидаемые дожди не позволят аграриям собрать оставшуюся часть урожая канолы и пшеницы прошлого года.
Сухая погода, по прогнозу Гидрометцентра Канады, установится на указанных территориях не ранее чем через неделю.
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