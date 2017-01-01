ЕАБР улучшил прогноз ВВП Кыргызстана по итогам 2017 года с 3,6 до 4%
Евразийский банк развития улучшил прогноз валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам т.г. с 3,6 до 4%. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре ЕАБР, сообщило 24 мая агентство «КирТаг».
Согласно обзору, есть предпосылки для улучшения прогноза экономического роста в России в 2017 г. с 0,8 до 1,1%. Улучшение прогноза по динамике ВВП Беларуси с минус 0,5% до положительного прироста на 1,3% по итогам т.г. обусловлено более быстрыми, чем ожидалось ранее, темпами восстановления экономической активности в I квартале.
Также улучшение прогноза ВВП Казахстана с 2,3 до 2,8% обусловлено более сильным внешним спросом и расширением бюджетного дефицита в целях оздоровления банковской системы.
Отмечается, что, по данным национальных статистических ведомств, все государства-участники ЕАБР продемонстрировали рост взаимного товарооборота в I квартале т.г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
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