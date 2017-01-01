Glencore сделала предложение о покупке Bunge - источники
Швейцарская трейдинговая компания Glencore сделала предложение о покупке американской агропромышленной компании Bunge, сообщил The Wall Street Journal.
При этом в сообщении отмечается, что данная информация получена от источников издания и пока нельзя достоверно утверждать, что подобные переговоры между компаниями действительно ведутся. Также нет пока какой-либо информации о возможной сумме сделки.
По словам собеседников издания, в случае если стороны согласуют условия сделки, Glencore станет крупнейшим игроком на сельскохозяйственном рынке США. Источники в компании лишь сообщили, что ее сельскохозяйственный блок «применил неформальный подход к Bunge относительно возможного согласованного объединения бизнеса».
По данным WSJ, рыночная капитализация Bunge на момент открытия бирж США 23 мая составляла $10 млрд. С учетом долга стоимость компании оценивается в $15 млрд. После сообщения о возможной сделке акции Bunge выросли почти на 17%.
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