WSE возобновила обращение акций «Милкиленда»
Варшавская фондовая биржа (WSE) 23 мая возобновила обращение акций Milkiland N.V. (Нидерланды, холдинг молочной группы «Милкиленд»). Соответствующее решение правление биржи приняло в связи с обнародованием компанией годового отчета за 2016 г., сообщило агентство Интерфакс-Украина.
По данным WSE, курс акций компании в первые полчаса после возобновления торгов рухнул на 10% – до PLN2,03 за шт. В определенный момент ценным бумагам удалось полностью восстановить стоимость, однако вскоре акции возобновили отрицательную динамику и к концу дня снизились на 8,89% – до PLN2,05 за шт.
Ранее «Милкиленд» сообщал, что задержка в публикации финансового отчета за прошлый год была вызвана необходимостью дополнительной оценки аудиторами недавно инициированного банкротства ОАО «Останкинский молочный комбинат» (РФ) и реструктуризацией задолженности российского подразделения компании.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
«УТА Логистик» загрузила зерном первое «мультикультурное» судно
Вчера, 14:09
-
«Нибулон» введет в эксплуатацию новые зернохранилища в начале июня – Вадатурский
Вчера, 11:29
-
Херсонский порт за 4 месяца т.г. сократил перевалку зерна почти на 37%
22 мая, 16:34
-
В январе-апреле Бердянский порт сократил грузооборот на 39%
22 мая, 14:58
-
«Укрзализныця» ввела запрет грузоперевозок и транзита по территории Украины в вагонах собственности ряда компаний РФ
22 мая, 13:31
-
«Укрзализныця» планирует перевести существующие международные кредиты в национальную валюту – Балчун
22 мая, 12:37
-
АМКУ разрешил Инвестиционной компании «Витагро» приобрести долю в уставном капитале «Горынь Агро Плюс»
22 мая, 10:57
-
Разбойные нападения парализуют работу агропредприятий Одесской области – ВАР
22 мая, 10:25
-
Украинский агрохолдинг ИМК в I квартале сократил чистый убыток на 5%
19 мая, 17:09
-
Кипрская компания увеличила свою долю в «Астарте» до 36,09%
19 мая, 16:38