Агроновости

12:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

WSE возобновила обращение акций «Милкиленда»

Варшавская фондовая биржа (WSE) 23 мая возобновила обращение акций Milkiland N.V. (Нидерланды, холдинг молочной группы «Милкиленд»). Соответствующее решение правление биржи приняло в связи с обнародованием компанией годового отчета за 2016 г., сообщило агентство Интерфакс-Украина.

По данным WSE, курс акций компании в первые полчаса после возобновления торгов рухнул на 10% – до PLN2,03 за шт. В определенный момент ценным бумагам удалось полностью восстановить стоимость, однако вскоре акции возобновили отрицательную динамику и к концу дня снизились на 8,89% – до PLN2,05 за шт.

Ранее «Милкиленд» сообщал, что задержка в публикации финансового отчета за прошлый год была вызвана необходимостью дополнительной оценки аудиторами недавно инициированного банкротства ОАО «Останкинский молочный комбинат» (РФ) и реструктуризацией задолженности российского подразделения компании.

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