Агроновости

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Иордания вновь отменила тендер на закупку пшеницы

Согласно данным СМИ, министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер на закупку 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой в октябре-ноябре.

Причины отмены тендера на данный момент не раскрываются. Напомним, что предыдущий тендер на закупку аналогичного объема зерновой также был отменен.

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