Агроновости

13:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 71

ЕС: прогноз импорта семян рапса в 2016/17 МГ повышен

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, объем импорта семян рапса странами ЕС по итогам 2016/17 МГ может достигнуть 4,2-4,25 млн. тонн против 4,1 млн. тонн, ожидавшихся ранее. Повышение оценки обусловлено, главным образом, за счет больших, чем предполагалось, объемов закупок масличной из Австралии – 2,6 млн. тонн против 1,83 млн. тонн в 2015/16 МГ. Еще порядка 0,91 (1,11) млн. тонн будут отгружены из Украины и 630 тыс. тонн – из Канады.

Как ожидается, активный импорт масличной будет способствовать как наращиванию объемов ее переработки, так и росту запасов в оставшиеся месяцы сезона. Тем не менее, по итогам 2016/17 МГ указанные показатели будут ниже уровня прошлого МГ: переработка составит 23,75 млн. тонн против 24,31 млн. тонн, конечные запасы - 0,93 млн. тонн против 1,28 млн. тонн.

Оценка производства семян рапса в ЕС осталась неизменной – 20,41 млн. тонн, что является минимальным результатом за последние 4 сезона.

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