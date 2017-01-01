Агроновости

13:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 60

Украина предложила Словакии и Румынии перевозить грузы через Закарпатскую область

Украина предложила Словакии и Румынии перевозить грузы из одной страны в другую через Закарпатскую область, используя при этом комбинированную железную дорогу Халмэу/Дяково - Батево - Королево - Чоп/Чиерна-над-Тисоу. С таким предложением обратилась украинская делегация к румынской стороне во время переговоров Мининфраструктуры Украины с представителями Минтранса и МИД Румынии, сообщило 24 мая агентство ЦТС.

Также уполномоченные лица Мининфраструктуры передали румынской делегации проект соглашения между правительствами Украины, Словакии и Румынии об организации железнодорожных грузовых перевозок по участку с шириной колеи 1435 мм Дяково/Халмэу - Чоп/Чиерна-над-Тисоу.

Отмечается, что отрезок Халмэу/Дяково - Батево - Королево - Чоп/Чиерна-над-Тисоу является комбинированным и способен пропускать вагоны двух стандартов - 1520 и 1435 мм, что позволяет организовать бесперебойную перевозку грузов из Румынии в Словакию и дальше в Европу без использования перегрузочных терминалов и без замены вагонных тележек.

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