Агроновости

14:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 54

В апреле Аргентина нарастила переработку масличных культур

Согласно данным аналитиков Oil World, в апреле т.г. объем переработки основных масличных культур в Аргентине увеличился на 0,3 млн. тонн в год - до 4,4 млн. тонн. Рост показателя в основном был достигнут за счет больших, чем предполагалось, объемов переработки соевых бобов, которые по итогам отчетного месяца составили 4 млн. тонн, что превзошло результат аналогичного периода прошлого года на 7%.

Переработка других масличных, в частности подсолнечника и арахиса, увеличилась до 433 (388) тыс. тонн и 22 (18) тыс. тонн соответственно.

Вместе с тем, по итогам первых 4 месяцев т.г. внутренняя переработка масличных в Аргентине снизилась на 1,05 млн. тонн в сравнении с показателем января-апреля 2016 г., при этом для соевых бобов данный показатель составил 12,9 (14,07) млн. тонн, для семян подсолнечника – 1,4 (1,3) млн. тонн.

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