Канада активно экспортирует канолу
Согласно данным аналитиков Oil World, в апреле т.г. Канада поставила на внешние рынки 1,07 млн. тонн семян канолы, что обеспечило по итогам первых четырех месяцев 2017 г. рекордный показатель отгрузок масличной из страны - 4,29 млн. тонн.
Ключевым направлением экспорта канадской канолы в апреле оставался Китай, закупивший 430 (448) тыс. тонн. Отгрузки в Японию снизились до 145 (246) тыс. тонн, тогда как в Пакистан и Мексику увеличились до 131 (126) тыс. тонн и 106 (92) тыс. тонн соответственно. Также в текущем сезоне отмечается рост спроса на канолу со стороны США, которые закупили в апреле 85 (34) тыс. тонн канадской продукции.
Таким образом, с учетом рекордных 8,56 млн. тонн, отгруженных из Канады в августе-апреле 2016/17 МГ, общий объем отгрузок канолы из страны по итогам сезона может оказаться выше текущей оценки в 10,8 млн. тонн. Это, в свою очередь, может еще более ограничить предложение масличной на внутреннем рынке и снизить конечные запасы продукции по итогам сезона до минимального уровня последних 4 лет – 0,9 млн. тонн.
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