Агроновости

16:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

Казахстан: в Кызылординской области объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-апреле увеличился на 2%

В Кызылординской области РК объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-апреле т.г. увеличился на 2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. Об этом со ссылкой на областной департамент статистики сообщил 24 мая портал Kazakhstan Today.

Согласно сообщению, объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-апреле т.г. составил 9,32 млн. тенге.

Кроме того, объем грузооборота за отчетный период составил 3,889 млн. тенге (с учетом оценки объема грузооборота не транспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) и остался на том же уровне по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

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