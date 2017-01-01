Казахстан: в Кызылординской области объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-апреле увеличился на 2%
В Кызылординской области РК объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-апреле т.г. увеличился на 2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. Об этом со ссылкой на областной департамент статистики сообщил 24 мая портал Kazakhstan Today.
Согласно сообщению, объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-апреле т.г. составил 9,32 млн. тенге.
Кроме того, объем грузооборота за отчетный период составил 3,889 млн. тенге (с учетом оценки объема грузооборота не транспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) и остался на том же уровне по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.
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