Экспорт российского зерна в Турцию осуществляется в нормальном режиме - Россельхознадзор
В настоящее время экспорт российского зерна в Турцию осуществляется в стандартном режиме. Об этом 24 мая в Москве заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщило агентство ТАСС.
«Экспорт идет нормально, все в стандартном режиме. Отзывов сертификатов нет», - сказала она.
Тем не менее, по словам Ю.Мелано, ведомство направит запрос в торгпредство РФ в Турции для подтверждения или опровержения информации о введении Турцией квот на импорт зерна из России.
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