Агроновости

13:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 67

Экспорт российского зерна в Турцию осуществляется в нормальном режиме - Россельхознадзор

В настоящее время экспорт российского зерна в Турцию осуществляется в стандартном режиме. Об этом 24 мая в Москве заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщило агентство ТАСС.

«Экспорт идет нормально, все в стандартном режиме. Отзывов сертификатов нет», - сказала она.

Тем не менее, по словам Ю.Мелано, ведомство направит запрос в торгпредство РФ в Турции для подтверждения или опровержения информации о введении Турцией квот на импорт зерна из России.

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