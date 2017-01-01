Агроновости

Вчера, 15:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 197

В ряде областей Казахстана активно ведутся посевные работы

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях РК активно ведутся посевные работы. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Согласно сообщению, по состоянию на 23 мая т.г. в указанных областях яровые колосовые зерновые культуры посеяны на площади порядка 5 млн. га, что составляет 44% от намеченного. Масличные культуры посеяны на 771 тыс. га (60,4%).

В частности, в СКО сахарная свекла посеяна на площади 400 га, или 35% от запланированного.

Напомним, в т.г. сельхозкультуры в Казахстане планируется разместить на площади почти 22 млн. га, что на 344 тыс. га больше показателя аналогичного периода 2016 г. Площадь весеннего сева составит 18,5 млн. га.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий