В Беларуси планируется построить завод по производству автотракторной техники
Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси. Об этом 24 мая заявил заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко, сообщило агентство БЕЛТА.
«Глава ОАО «Амкодор» Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что наряду с другими инвестиционными проектами он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю данный проект», - сказал он.
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