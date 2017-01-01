Агроновости

16:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

В Беларуси планируется построить завод по производству автотракторной техники

Новый завод по производству автотракторной техники планируется построить в Беларуси. Об этом 24 мая заявил заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко, сообщило агентство БЕЛТА.

«Глава ОАО «Амкодор» Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что наряду с другими инвестиционными проектами он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю данный проект», - сказал он.

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