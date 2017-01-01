Агроновости

16:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 76

Россия и Китай рассмотрят актуальные вопросы торговли зерновыми и масличными культурами

В рамках постоянно проводимой Россельхознадзором работы по продвижению российского зерна и продуктов его переработки на рынок Китая 25-26 мая т.г. в г. Пекин состоятся переговоры делегации ведомства с представителями Главного госуправления КНР по контролю качества, инспекции и карантина (AQSIQ), целью которых является обсуждение проблемных вопросов экспорта российской зерновой продукции в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточнили в российском ведомстве, в ходе переговоров планируется, в частности, обсудить возможность расширения перечня российских регионов, прежде всего за счет Амурской и Челябинской областей, заинтересованных в экспорте пшеницы в Китай.

Также будет проведена работа по согласованию редакций проектов протоколов о фитосанитарных требованиях, регулирующих экспорт в Китай гречихи/крупы гречневой, овса/овсяных хлопьев, семян подсолнечника и льна.

Еще одним вопросом повестки переговоров будет являться внесение изменений в порядок ведения Россельхознадзором Перечня российских производителей/экспортеров, заинтересованных в поставках в Китай пшеницы, кукурузы, риса, сои, рапса, а также соответствующих зернохранилищ.

Кроме того, стороны обсудят перспективы доступа на китайский рынок российского ячменя, а также продуктов переработки зерна.

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