Агроновости

14:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 50

Турция ввела квоты на поставки российского подсолнечного масла - МЖСР

Турция ввела новые ограничения на поставки в страну российского подсолнечного масла. Об этом 24 мая в Москве заявил директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, сообщило издание «Коммерсант».

Как уточнил М.Мальцев, суть указанных ограничений состоит в том, что заявки по лицензиям на импорт подсолнечного масла из РФ в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в полном объеме, а по квоте, которая составляет 15-30%.

Ранее поступили сообщения о введении Турцией квотирования поставок российского зерна, однако официальная информация со стороны Турции по данному вопросу пока отсутствует.

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