Агроновости

17:36 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Объемы экспорта пивоваренного ячменя из Украины возросли более чем в 10 раз

Согласно данным официальной статистики, в июле-апреле 2016/17 МГ Украина экспортировала 67,86 тыс. тонн пивоваренного ячменя, что в 10,4 раза превысило результат аналогичного периода предыдущего МГ (6,5 тыс. тонн) и стало абсолютным рекордом для первых 10 месяцев сезона.

Основными покупателями украинской зерновой в текущем сезоне являются Беларусь – 53% от общего объема экспорта, Польша – 30% и Румыния – 16%.

Более детальная информация о внешней торговле зерновыми и продуктами их переработки в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика. Зерно".

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