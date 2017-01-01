В Казахстане инвесторы увеличивают влияние на развитие сельского хозяйства
В Казахстане в т.г. инвесторы увеличивают влияние на развитие сельского хозяйства. Об этом 24 мая сообщило мониторинговое агентство Energyprom.kz.
Отмечается, что в I квартале т.г. объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий составил 47,2 млрд. тенге. Это на 12,5 млрд. тенге, или на 36% больше, чем было вложено в модернизацию основных фондов отрасли за аналогичный период 2016 г.
Также за отчетный период физический объем произведенной в отрасли продукции превысил показатель аналогичного периода 2016 г. на 2,9%. Это самый значительный уровень роста производства в сельском хозяйстве за первые 3 месяца года, зафиксированный за последние 5 лет.
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