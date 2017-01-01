Агроновости

16:12 Источник: АПК-Информ Просмотров: 111

Компания «Вариант Агро Строй» – спонсор конференции Grain&Maritime Days in Odessa

Компания «Вариант Агро Строй» выступила спонсором шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime Days, которая состоится 24-27 мая в Одессе.

ООО «Вариант Агро Строй» - украинская металлообрабатывающая компания, основным направлением деятельности которой является производство оборудования для хранения зерна, оборудования для животноводства и универсальных дождевальных машин.

Компания «Вариант Агро Строй» входит в производственную группу из девяти украинских производственных предприятий. Все предприятия корпорации взаимосвязаны и специализируются на обработке металла и изготовлении оборудования для его обработки: два трубных завода, предприятие, выпускающее прокатные станы для различных профилей и труб, инструментальный завод, сельхозпроизводство, опалубка, спецнастил.

Благодаря постоянству процесса инвестирования в обновление производственной базы и высокому интеллектуальному потенциалу сотрудников продукция компании соответствует всем мировым стандартам и конкурентоспособна на украинском и мировом рынках. Ассортиментный ряд товаров ООО «Вариант Агро Строй» динамически расширяется с учетом требований участников АПК.

Мы всегда открыты к диалогу и беремся за нестандартные задачи!

Готовы ответить на ваши вопросы по тел.: +38 (057) 719-14-14

или по e-mail: [email protected]

Подробнее на сайте: www.variant-ab.com.ua

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