Турецкие экспортеры подтвердили введение ограничений на поставки российской сельхозпродукции
Турецкие экспортеры подтверждают ограничения ввоза всех видов сельхозпродукции из России в пределах 20-25% от их общего объема импорта. Об этом 24 мая в Стамбуле заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете, сообщило агентство РИА-Новости.
«Мы распределили квоты по странам, поскольку хотим обезопасить себя в ситуации, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы, чтобы мы не остались ни с чем. Решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России в пределах 20-25% принято нашей организацией, а не министерством экономики. Мы решаем, а Минэкономики принимает или не принимает его. Сейчас данное решение уже принято. Завтра в зависимости от изменения обстоятельств оно может быть изменено», - сказал З.Мете.
Напомним, что 24 мая появилась информация о введении Турцией квот на поставки российской сельхозпродукции в размере 20-25% от всех выданных лицензий на импорт. Официального подтверждения данной меры от турецкой стороны до настоящего момента не было.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Россия и Китай рассмотрят актуальные вопросы торговли зерновыми и масличными культурами
16:05
-
У РЗС нет информации о новых ограничениях Турции на поставки российской пшеницы
10:10
-
За прошедшую неделю порты Краснодарского края сократили отгрузку зерна
Вчера, 12:45
-
За прошедшую неделю Россия увеличила объем экспорта зерновых из морпортов
22 мая, 12:13
-
Экспорт российского зерна с начала сезона превысил 32 млн. тонн - Минсельхоз
22 мая, 10:09
-
ВЭБ рассматривает возможность финансирования строительства логистического центра в Бахрейне
19 мая, 17:50
-
В апреле Россия существенно нарастила импорт пшеницы из Украины
19 мая, 10:11
-
Россия готова увеличить объемы поставок пшеницы в Китай - замминистра
18 мая, 09:05
-
Говорить об активизации экспорта российской пшеницы в Турцию пока преждевременно - ФТС
17 мая, 13:47