Агроновости

16:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Турецкие экспортеры подтвердили введение ограничений на поставки российской сельхозпродукции

Турецкие экспортеры подтверждают ограничения ввоза всех видов сельхозпродукции из России в пределах 20-25% от их общего объема импорта. Об этом 24 мая в Стамбуле заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете, сообщило агентство РИА-Новости.

«Мы распределили квоты по странам, поскольку хотим обезопасить себя в ситуации, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы, чтобы мы не остались ни с чем. Решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России в пределах 20-25% принято нашей организацией, а не министерством экономики. Мы решаем, а Минэкономики принимает или не принимает его. Сейчас данное решение уже принято. Завтра в зависимости от изменения обстоятельств оно может быть изменено», - сказал З.Мете.

Напомним, что 24 мая появилась информация о введении Турцией квот на поставки российской сельхозпродукции в размере 20-25% от всех выданных лицензий на импорт. Официального подтверждения данной меры от турецкой стороны до настоящего момента не было.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий