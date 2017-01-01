Минэкономики Турции отрицает введение ограничений на импорт российской сельхозпродукции
Турция следует соглашению с Россией о снятии торговых ограничений, поэтому сообщения о новых ограничениях относительно поставок российской продукции являются недостоверными. Об этом говорится в письменном заявлении, обнародованном 25 мая министерством экономики Турции
«Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между РФ и Турцией, отдельные СМИ публикуют информацию об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которая не соответствуют действительности. Турция продолжаются придерживаться достигнутых с РФ соглашений», - говорится в заявлении.
Еапомним, что накануне появилась информация о введении Турцией новых ограничений на импорт в страну российской сельхозпродукции, в частности, пшеницы и подсолнечного масла, поставки которых не должны превышать 20-25% от всех выданных лицензий.
Данную информацию подтвердили, в частности, Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции РФ (НАЭСП) и Масложировой союз России. Также о введении указанных ограничений заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете, утверждавший что данные меры приняты по решению турецких экспортеров и поддержаны Минэкономики Турции.
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