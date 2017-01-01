Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Беларусь: Минская область планирует увеличить заготовку травяных кормов в 1,5 раза

Объем заготовки травяных кормов в Минской области РБ в т.г. планируется увеличить в 1,5 раза по сравнению с показателем за 2016 г. Об этом 24 мая заявила заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома РБ Юлия Складановская, сообщило агентство БЕЛТА.

«В целом планируется заготовить 225 тыс. тонн сена, 3,4 млн. тонн сенажа и 3,9 млн. тонн силоса, в т.ч. в полимерные материалы – 453 тыс. тонн травяных кормов», – сказала она.

Отмечается, в Минской области луговые и многолетние травы будут скошены на площади более 275 тыс. га. Планируемый объем заготовки превысит 2,2 млн тонн. Скашивание злаковых трав уже завершается. Вскоре начнется уборка бобовых травостоев. Также техникой для проведения кормозаготовительной кампании сельхозпредприятия обеспечены в необходимом объеме.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий