Иордания планирует очередную закупку пшеницы
По сообщениям операторов рынка, министерство промышленности и торговли Иордании объявило очередной тендер на импорт 100 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.
Закрытие тендера запланировано на 30 мая т.г.
Напомним, что предыдущие два тендера на поставку аналогичного объема зерновой были отменены.
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