Агроновости

11:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

Южная Корея закупила кукурузу

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания Feed Leaders' Committee (FLC) закупила 63 тыс. тонн кукурузы предположительно причерноморского происхождения.

Цена закупки зерновой составила $190,3 за тонну C&F с учетом стоимости разгрузки во втором порту.

Поставка продукции запланирована на 10-30 сентября т.г.

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