Южная Корея закупила кукурузу
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания Feed Leaders' Committee (FLC) закупила 63 тыс. тонн кукурузы предположительно причерноморского происхождения.
Цена закупки зерновой составила $190,3 за тонну C&F с учетом стоимости разгрузки во втором порту.
Поставка продукции запланирована на 10-30 сентября т.г.
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