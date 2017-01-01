Выпавшие осадки улучшили перспективы производства ячменя в ЕС
Согласно данным аналитиков FranceAgriMer, прошедшие за последние дни дожди улучшили состояние посевов озимого ячменя во многих странах-производителях зерновой в ЕС, сообщает Reuters.
Напомним, что весной т.г. на большей части Евросоюза наблюдалась засушливая погода, усугубившаяся апрельскими заморозками, что особенно неблагоприятно сказалось на посевах озимого ячменя и привело к неоднократным понижательным корректировкам прогноза его производства.
Однако, за последние несколько дней во многих европейских странах выпали осадки, повысившие содержание влаги в почве, что особенно характерно для Великобритании (третий по величине производителя ячменя в ЕС).
Недостаток влаги все еще фиксируется в Германии и Польше, состояние посевов озимого и ярового ячменя в указанных странах в целом оценивается как удовлетворительное.
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