ЕАБР улучшил прогноз ВВП Беларуси по итогам 2017 года с 0,5 до 1,3%
Евразийский экономический банк развития улучшил прогноз экономического роста Беларуси по итогам т.г. с 0,5 до 1,3%. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре ЕАБР, сообщило 24 мая агентство БЕЛТА.
Согласно обзору, по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики и образующейся по ряду показателей высокой базы т.г. темпы прироста ВВП составят 0,8% и 1% в 2018 г. и 2019 г. соответственно. В текущих экономических условиях восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе будет ограничено уровнем потенциального роста в 1-1,2%.
Отмечается, что прогноз по инфляции по итогам т.г. также был пересмотрен в сторону снижения на фоне активного замедления инфляционных процессов в I квартале. В 2017 г. инфляция на конец года прогнозируется на уровне 8,6%. Дальнейшее снижение инфляции в 2018-2019 гг. прогнозируется в рамках определенных Нацбанком Беларуси целей и составит 7,3% и 6,1% соответственно.
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