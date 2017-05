Агроновости

12:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

В Одессе начала работу конференция Grain&Maritime Days 2017

25 мая в Одессе начала работу шестнадцатая международная конференция Grain&Maritime Days 2017, организаторами которой выступили ИА «АПК-Информ» и Международная юридическая служба Interlegal.

Участие в конференции примут более 450 представителей зернового, логистического, морского и других бизнес-сегментов почти из 30 стран мира.

В ходе двух дней мероприятия участники рассмотрят перспективы мирового рынка зерна в 2017/18 МГ, особенности морских перевозок зерновых грузов, обсудят развитие агробизнеса и его инфраструктуры в нынешних реалиях Украины, а также тенденции развития украинского зернового рынка.

Кроме основных секций будут проведены опциональные круглые столы: «New GAFTA clauses & New LMAA Rules 2017 (новости арбитража в Лондоне 2017)», «Правила эффективного делегирования задач», «Нерезидентные компании в международной торговле: вызовы-2017», «Страхование грузов и морской перевозки - 2017», «Конвенция о контроле балластных вод (The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments): что нас ждет и что мы будем делать после ее вступления в силу в сентябре 2017?».

Также в рамках конференции будет подписан договор между АМПУ и China Harbour Engineering Company LTD на проведение дноуглубления в порту «Южный».

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий