Агроновости

13:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Беларусь и Татарстан восстановят товарооборот в $2 млрд.

Беларусь и Татарстан планируют восстановить товарооборот в $2 млрд. Об этом шла речь в ходе встречи премьер-министра РБ Андрея Кобякова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщило агентство БЕЛТА.

«Татарстан – один из наших крупнейших торговых партнеров в России. В последнее время мы наконец вышли на траекторию наращивания торгового оборота. По нашим данным, за I квартал взаимный товарооборот прирос в 1,6 раза к показателю аналогичного периода 2016 г. Растет и наш экспорт и импорт в Татарстан», - сказал А.Кобяков.

По его словам, выполнение плана мероприятий по развитию сотрудничества РБ и Татарстана на 2017-2020 гг. уже дает определенные результаты.

«Хотя уровень наших торгово-экономических отношений еще далек от цифр 2012 г., когда товарооборот составлял $2 млрд. Думаю, мы должны стремиться восстановить данный показатель», - отметил А.Кобяков.

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