Китай: импорт масличных в апреле сохранился на высоком уровне
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам апреля т.г. объемы импорта масличных Китаем вновь превысили ожидания операторов рынка, что было характерно как в отношении соевых бобов, так и семян рапса (канолы).
Так, несмотря на рост собственного производства сои в текущем сезоне до 11,8 млн. тонн против 10,7 млн. тонн в прошлом МГ, в апреле объем закупок масличной на внешних рынках вырос до 8,02 млн. тонн против 7,07 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее. Безусловным лидером по экспорту соевых бобов в Китай в прошедшем месяце стала Бразилия, отгрузившая в данном направлении 6,15 (4,8) млн. тонн масличной. Поставки из США, напротив, снизились до 1,8 (2,03) млн. тонн, тогда как из Аргентины – остались на уровне прошлого года – 56 (57) тыс. тонн.
Возрос спрос Китая и на канолу, импорт которой в апреле увеличился до 454 (287) тыс. тонн. Практически весь объем продукции был отгружен из Канады – 446 (278) тыс. тонн. Экспорт масличной из Австралии, как и в апреле 2016 г., не осуществлялся.
Всего по итогам января-апреля т.г. Китай импортировал 27,5 (23,3) млн. тонн соевых бобов и 1,7 (1,2) млн. тонн семян рапса.
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