Агроновости

16:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 20

В 2017 году Украина существенно нарастила производство и экспорт кукурузного крахмала

Согласно официальным данным, в январе-апреле 2017 г. в Украине было произведено 29,89 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 58% (на 10,9 тыс. тонн) превысило результат аналогичного периода годом ранее (18,96 тыс. тонн).

Отгрузки продукции на внешние рынки за отчетный период составили 19,54 тыс. тонн, что в 3,3 раза превысило итоги января-апреля 2016 г. (5,97 тыс. тонн). Таким образом, доля экспорта в общем объеме производства украинского крахмала в т.г. возросла с 31% до 65%.

Основной прирост указанного показателя был обусловлен существенным увеличением объемов поставок украинского кукурузного крахмала в Индонезию – в 13 раз, до 12,23 тыс. тонн, а также началом отгрузок продукции в Саудовскую Аравию – около 2 тыс. тонн.

Более детальная информация о производстве и внешней торговле продуктами переработки зерновых культур в Украине представлена на сайте ИА "АПК-Информ" в разделе "Статистика. Зерно".

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