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15:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 61

Казахстан и Китай увеличат объемы перевозок грузов через казахстанско-китайские железнодорожные переходы

Казахстан и Китай увеличат объемы перевозок грузов через казахстанско-китайские железнодорожные переходы путем совместного развития контейнерных перевозок в направлении Европы, стран Центральной Азии и Кавказа, а также Ирана, Турции. Об этом шла речь в ходе встречи руководителя АО «НК «Казахстан темир жолы» Каната Алпысбаева с начальником управления логистики и переходов Народного правительства города Чэнду Чень Чжунвэйем и заместителем председателя Комитета по информатизации и экономике Народного правительства города Чунцин Ян Лицион, сообщила пресс-служба КТЖ.

Отмечается, что в рамках Форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь» в Пекине подписано трехстороннее соглашение между АО «НК «ҚТЖ», портом Ляньюнган и COSCO Shipping о совместном развитии СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

«К данному событию проявляют большой интерес игроки логистического рынка. Это открывает широкие перспективы по освоению новых маршрутов в европейском направлении», - сказал К.Алпысбаев.

Стороны отметили положительные результаты работы по организации контейнерных перевозок между Китаем и Европой через территорию Казахстана за 4 месяца т.г.

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