Казахстан и Китай увеличат объемы перевозок грузов через казахстанско-китайские железнодорожные переходы
Казахстан и Китай увеличат объемы перевозок грузов через казахстанско-китайские железнодорожные переходы путем совместного развития контейнерных перевозок в направлении Европы, стран Центральной Азии и Кавказа, а также Ирана, Турции. Об этом шла речь в ходе встречи руководителя АО «НК «Казахстан темир жолы» Каната Алпысбаева с начальником управления логистики и переходов Народного правительства города Чэнду Чень Чжунвэйем и заместителем председателя Комитета по информатизации и экономике Народного правительства города Чунцин Ян Лицион, сообщила пресс-служба КТЖ.
Отмечается, что в рамках Форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь» в Пекине подписано трехстороннее соглашение между АО «НК «ҚТЖ», портом Ляньюнган и COSCO Shipping о совместном развитии СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».
«К данному событию проявляют большой интерес игроки логистического рынка. Это открывает широкие перспективы по освоению новых маршрутов в европейском направлении», - сказал К.Алпысбаев.
Стороны отметили положительные результаты работы по организации контейнерных перевозок между Китаем и Европой через территорию Казахстана за 4 месяца т.г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
«УТА Логистик» загрузила зерном первое «мультикультурное» судно
23 мая, 14:09
-
Доля KSG Agro в экспорте живых свиней из Украины по результатам 2016 года составила около 22%
15 мая, 12:59
-
Агрохолдинг KSG Agro в 2016 году увеличил объем продаж свиней на 5%
11 мая, 13:31
-
«Астарта» стала авторизованным поставщиком гранулированного свекловичного жома в Китай – Ковальский
10 мая, 11:27
-
НПП «Заря» выходит на рынок Турции
10 мая, 10:11
-
ГПЗКУ с начала 2016/17 МГ экспортировала более 63 тыс. тонн мукомольной продукции
12 апреля, 13:22
-
Казахстан: Продкорпорация за I квартал экспортировала свыше 22 тыс. тонн зерновых и масличных
11 апреля, 13:16
-
Казахстан: хлебные базы «Астык коймалары» за I квартал приняли около 25 тыс. тонн зерна
11 апреля, 12:00
-
Украина: «Агропродсервис» сможет ежемесячно поставлять в Китай и Вьетнам более 200 тонн мяса
4 апреля, 14:30