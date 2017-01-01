Беларусь и Египет подписали дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 годы
Беларусь и Египет подписали дорожную карту сотрудничества на 2018-2012 гг. Об этом 25 мая заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщило агентство БЕЛТА.
«Поручение президентов РБ и Египта по созданию в максимально короткие сроки дорожной карты сотрудничества выполнено. Сегодня по итогам работы мы парафировали дорожную карту, которая будет являться в ближайшие 2 года четким руководством к действию наших сторон», - сказал В.Колтович.
По его словам, создана рабочая группа по сотрудничеству в области промышленности, есть продуктивные контакты на уровне предприятий и учреждений в области сельского хозяйства.
Отмечается, что товарооборот между Беларусью и Египтом в январе-марте т.г. составил $25,44 млн., что составляет 292,9% к аналогичному прошлогоднему периоду. Сальдо взаимной торговли сложилось положительным – $4,68 млн.
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