Агроновости

16:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 34

Беларусь и Египет подписали дорожную карту сотрудничества на 2018-2020 годы

Беларусь и Египет подписали дорожную карту сотрудничества на 2018-2012 гг. Об этом 25 мая заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщило агентство БЕЛТА.

«Поручение президентов РБ и Египта по созданию в максимально короткие сроки дорожной карты сотрудничества выполнено. Сегодня по итогам работы мы парафировали дорожную карту, которая будет являться в ближайшие 2 года четким руководством к действию наших сторон», - сказал В.Колтович.

По его словам, создана рабочая группа по сотрудничеству в области промышленности, есть продуктивные контакты на уровне предприятий и учреждений в области сельского хозяйства.

Отмечается, что товарооборот между Беларусью и Египтом в январе-марте т.г. составил $25,44 млн., что составляет 292,9% к аналогичному прошлогоднему периоду. Сальдо взаимной торговли сложилось положительным – $4,68 млн.

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