Агроновости

15:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

Иордания закупила фуражный ячмень

По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного 24 мая тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в первой половине октября т.г.

Как уточняется, зерновая была закуплена у компании Midgulf по $178,3 за тонну C&F.

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