Иордания закупила фуражный ячмень
По сообщениям операторов рынка, в рамках проведенного 24 мая тендера Иордания закупила 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в первой половине октября т.г.
Как уточняется, зерновая была закуплена у компании Midgulf по $178,3 за тонну C&F.
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