Агроновости

16:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 40

Иран планирует наращивать экспорт пшеницы и продуктов ее переработки

За последние 3 месяца Иран экспортировал 200 тыс. тонн пшеничной муки в соседние государства, а также страны Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Ali Akbar Mehrfard, сообщает Financial Tribune.

Как отметил министр, активизация экспорта связана с высоким урожаем пшеницы, собранным местными аграриями в 2016 г., – на уровне 14 млн. тонн. Такой результат, как уточняется, позволил Ирану впервые за последние 10 лет не только выйти на полное самообеспечение зерновой, но и начать экспорт пшеницы и продуктов ее переработки. При этом потенциальный объем экспорта данной продукции министерство оценивает в 3 млн. тонн.

В новом сезоне, который начался в Иране в конце марта т.г., по оценкам ведомства, урожай пшеницы в стране также должен составить не менее 13-14 млн. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий