Агроновости

16:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

Китай наращивает объем импорта растительных масел

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам апреля т.г. Китай существенно нарастил объем импорта ключевых растительных масел, что было обусловлено ростом внутреннего потребления данной продукции.

Наибольший прирост показателя отмечался для пальмового масла, объем закупок которого увеличился до 436 тыс. тонн против 285 тыс. тонн в апреле прошлого года. Импорт соевого масла за указанный период возрос до 53 (19) тыс. тонн, при этом большая часть ввезенного продукта была американского происхождения – 30 тыс. тонн, тогда как в апреле прошлого года экспорт соевого масла из США не осуществлялся. Еще 10 (4) тыс. тонн отгружены из Бразилии. Закупки рапсового масла возросли до 84 (50) тыс. тонн, из которых 71 (33) тыс. тонн поставила Канада.

Всего по итогам января-апреля т.г. Китай закупил на внешних рынках 145 (128) тыс. тонн соевого, 335 (336) тыс. тонн рапсового и 1,7 (1,5) млн. тонн пальмового масел.

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