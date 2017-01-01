Агроновости

17:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

Холдинг «Солнечные продукты» расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана

Холдинг «Солнечные продукты», один из лидеров масложирового рынка России, заключил лицензионное соглашение с партнером из Республики Узбекистан на использование торговой марки майонеза «Оливьез». Об этом 25 мая сообщила пресс-служба компании.

«К поставкам продукции данной торговой марки в Узбекистан холдинг приступил в 2002 г., когда было начато ее производство на российских мощностях компании, а в мае т.г. была произведена ее первая партия на территории Узбекистана», - говорится в сообщении.

Как уточняется, мощность нового производства в Узбекистане позволяет производить до 400 тонн майонеза «Оливьез» в месяц.

Согласно лицензионному договору «Солнечные продукты» предоставили рецептуру и технологию производства майонеза «Оливьез», а также право использования торговой марки и будут осуществлять независимый контроль качества продукта, производимого в Узбекистане. Партнер холдинга, в свою очередь, закупил современное оборудование, отвечает за производство и распространение продукции, а также будет выплачивать лицензионное вознаграждение «Солнечным продуктам» за торговую марку. Первая партия майонеза «Оливьез» объемом 1250 кг по технологии «Солнечных продуктов» успешно прошла оценку качества.

«В целом компания производит до 100 тыс. тонн майонеза в год, из которых более 10% идет на экспорт. Рынок Узбекистана, население которого составляет около 30 млн. чел., - самый крупный на территории СНГ. Кроме майонеза холдинг ежемесячно поставляет в эту страну фасованное подсолнечное масло, хозяйственное мыло и фасованный маргарин. Этот рынок для нас имеет первоочередное значение с точки зрения экспортных продаж», - отметил генеральный директор холдинга «Солнечные продукты» Олег Подгорный.

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