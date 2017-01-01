Агроновости

17:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 201

Беларусь намерена построить в Египте молочно-товарную ферму

Беларусь планирует построить в Египте молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов. Об этом 25 мая заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Алексей Богданов, сообщило агентство БЕЛТА.

«Планируется выезд специалистов, чтобы сделать анализ почв, оценить условия. Технологии есть, проектные решения тоже. Также Беларусь может укомплектовать белорусским скотом любую молочно-товарную ферму в Египте», - сказал он.

По словам А.Богданова, в I квартале было поставлено 100 тонн белорусского сухого цельного молока, сейчас готовится к отправке первая партия ржаной муки.

«Надеемся расширять торгово-экономическое сотрудничество по поставкам молочной продукции. На сегодняшний день ведутся переговоры по экспорту белорусской говядины и мяса птицы. Цены, которые предлагает египетская сторона, нас не совсем устраивают. Но это процесс переговоров, и мы будем двигаться поступательно», - сказал А.Богданов.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий