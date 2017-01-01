В Украине снижаются цены спроса на продовольственную пшеницу

Вчера, 17:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке продовольственной пшеницы на текущей неделе наблюдается постепенное снижение цен, обусловленное достаточным количеством предложений зерновой с высокими качественными показателями.

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