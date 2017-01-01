Агроновости

Вчера, 16:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 176

Порты Украины за май перевалили более 16 млн. тонн зерновых – глава АМПУ

Порты Украины в мае т.г. перегрузили 16,3 млн. тонн зерновых культур. Об этом 25 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa сообщил глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

По его словам, данный вид продукции в 2017 г. занимает первое место по объемам грузоперевалки.

В частности, в январе-апреле морской порт «Южный» перегрузил 3,1 млн. тонн зерна (22,4% от общей перевалки данного вида продукции), Одесский порт – 3,1 млн. тонн (22%), Николаевский порт – 3 млн. тонн (21,2%), Черноморский порт – 2,5 млн. тонн (18%), специализированный морской порт Ольвия – 1,4 млн. тонн (9,8%).

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain & Maritime days in Odessa.

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