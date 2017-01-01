Агроновости

Вчера, 16:51 Источник: АПК-Информ Просмотров: 285

Самая большая проблема Украины – чиновники и их методы работы – RISOIL S.A.

Самая большая проблема бизнеса Украины – это чиновники и их запретительные методы работы, так как госструктуры ничего кроме запрещающих инструкций не делают. Об этом 25 мая в ходе шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa заявил глава группы компаний RISOIL S.A. Шота Хаджишвили.

«Землю в Украине нужно продавать немедленно, а все контролирующие органы необходимо закрыть и распустить. Государство должно контролировать одну вещь – сбор налогов», - сказал Ш.Хаджишвили и добавил, что инфраструктура Украины должна быть переориентирована в соответствии с требованиями рынка.

По его словам, основная деятельность RISOIL S.A. – перевалка масел, однако компания также построила зерновой терминал, и в дальнейшем, возможно, будет проведено строительство камер для экспорта замороженного мяса.

«Мы можем строить, и для этого есть финансы, но со стороны госструктур уже на протяжении 4 лет получаем только прессинг», - подытожил Ш.Хаджишвили.

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