Агроновости

17:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

В Казахстане во второй декаде мая сложились благоприятные условия для развития озимой пшеницы

Во второй декаде мая на юге и юго-востоке Казахстана наблюдались благоприятные условия для роста и развития озимой пшеницы, выпавшие осадки пополнили влагозапасы почвы. Об этом сообщается в обзоре агроклиматических условий РГП «Казгидромет».

На наблюдаемых участках озимая пшеница находится в фазе кущения – колошения, в Южно-Казахстанской области – цветения. Состояние озимой пшеницы в основном хорошее.

Согласно сообщению, в южных регионах страны умеренно теплая, местами с осадками выше нормы погода была благоприятна для роста и развития яровых зерновых культур.

Более подробно о погодных условиях второй декады мая в Казахстане читайте в разделе «Влияние метеоусловий».

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