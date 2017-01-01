Агроновости

Вчера, 18:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 171

В Украине создана рабочая группа по улучшению фитосанитарного состояния полей – эксперт

В Украине в апреле т.г. была создана рабочая группа по улучшению фитосанитарного состояния полей. Об этом 25 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa сообщил советник по аграрной политике Группы Всемирного банка Олег Нивьевский.

По его словам, данная рабочая группа имеет две подгруппы: по гармонизации украинского законодательства и разработке непосредственных мероприятий по контролю фитосанитарного состояния.

«Основные цели: до 2020 г. гармонизировать в Украине законодательную базу, создать карту полей (фитосанитарную), отработать программы локализации и ликвидации вредных организмов», - отметил эксперт, добавив, что на сегодняшний день пилотная программа по улучшению фитосанитарного состояния полей работает в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain & Maritime days in Odessa.

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